Arao'dan İstanbul yorumu; 'Plajı yok'

Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Willian Arao, Türkiye'ye çabuk uyum sağladığını açıkladı.



Brezilya basınına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul'daki günlerini ve yaşamını anlattı. Brezilyalı oyuncu, "İstanbul'a çabuk adapte oldum. Benim için farklı bir başlangıç oldu. Uzun yıllar neredeyse 8 yıl Rio'da yaşadım. Ancak değişimler her zaman yaşanıyor. Bu seferki değişim olumlu oldu." dedi.



"PLAJI YOK, TRAFİĞİ ÇOK"



İstanbul'da yaşamaktan çok keyif aldığını söyleyen Arao, "İstanbul'da yaşamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Ailem de çok iyi uyum sağlıyor. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı. İstanbul ile Rio arasındaki farkları değerlendiren Arao, "İstanbul, Rio'dan çok farklı. Burası kumsal olan bir şehir değil, plajları yok. Burada çok ama çok trafik var. Yapacağınız her şey çok uzakta. Ancak her şeyin en iyisine sahip olan bir yer. İyi restoranlar, okullar var ve ailenizle gezmek için çok fazla yer var. Bu yüzden İstanbul muhteşem bir şehir. Asya ve Akdeniz mutfağı harika." sözlerini sarf etti.



Willian Arao, yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.





