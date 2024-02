New York Knicks forveti OG Anunoby'nin dirseğindeki sakatlığından 2 ila 3 hafta içinde dönmesinin beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, FanDuel TV'nin "Run It Back" programında Anunoby'nin saha içi çalışmalara devam etmeyi planlandığını ve önümüzdeki 2 ila 3 hafta içinde parkelere dönmesinin beklendiğini bildirdi.



Bu sezon bir noktada dönmeyi planlayan Julius Randle (omuz) ve Mitchell Robinson'ın (ayak bileği) dönüş tarihleri belirsizliğini korurken, Anunoby'ninki ise belirginleşmeye başladı.



Charania, Anunoby'nin şut antrenmanlarının iyi gitmesi halinde basketbolla ilgili diğer faaliyetlere hızlı bir şekilde geçiş yapacağını ve büyük olasılıkla Mart ayının ilk veya ikinci haftasında tam antrenmanlara dönmesinin çok uzun süremeyeceğini de sözlerine ekledi.



Anunoby bu sezon 41 maçta 15.3 sayı, 4.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU