Antonio Conte: 'Yeni bir başlangıç yapmak zorundayım'

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, kariyerine dair konuştu.



İtalyan teknik adam, "Meydan okumalardan hiçbir zaman korkmadım. Kazanmak için %1 şansım olsa bile, savaşmaktan çekinmem. Kariyerimde, bir yıl önce şampiyon olan takımları hiçbir zaman seçmedim. Juventus'ta görev yapmaya başladığımda, takım, önceki sezonu 8. sırada tamamlamıştı. Chelsea'ye gittiğimde önceki sezon 10. sıradaydı, Inter ise 4. sıradaydı."



"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK ZORUNDAYIM"



Tottenham kariyerine değinen başarılı teknik adam, "İtalya'da tamamlanmış bir işi bıraktım. Tottenham'da ise yeni bir başlangıç yapmak zorundayım" dedi.



Geçen sezon Inter ile İtalya'da şampiyon olan Conte, ardından görevden ayrıldı. 52 yaşındaki teknik adam, 2 Kasım'da ise Tottenham'ın başına geçti.



İtalyan teknik adam, İngiliz ekibinde şu ana kadar iki Premier Lig maçında kulübede görev alırken, bu maçlardan 4 puan aldı.





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