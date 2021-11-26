Antonio Conte: "Yeni bir başlangıç yapmak zorundayım"

Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte, verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Antonio Conte: 'Yeni bir başlangıç yapmak zorundayım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2021 16:16
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, kariyerine dair konuştu.

İtalyan teknik adam, "Meydan okumalardan hiçbir zaman korkmadım. Kazanmak için %1 şansım olsa bile, savaşmaktan çekinmem. Kariyerimde, bir yıl önce şampiyon olan takımları hiçbir zaman seçmedim. Juventus'ta görev yapmaya başladığımda, takım, önceki sezonu 8. sırada tamamlamıştı. Chelsea'ye gittiğimde önceki sezon 10. sıradaydı, Inter ise 4. sıradaydı."

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK ZORUNDAYIM"

Tottenham kariyerine değinen başarılı teknik adam, "İtalya'da tamamlanmış bir işi bıraktım. Tottenham'da ise yeni bir başlangıç yapmak zorundayım" dedi.

Geçen sezon Inter ile İtalya'da şampiyon olan Conte, ardından görevden ayrıldı. 52 yaşındaki teknik adam, 2 Kasım'da ise Tottenham'ın başına geçti.

İtalyan teknik adam, İngiliz ekibinde şu ana kadar iki Premier Lig maçında kulübede görev alırken, bu maçlardan 4 puan aldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.