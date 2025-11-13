Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, baldır sakatlığından dönmeden önce takım sahibi Patrick Dumont'ın onayını bekliyor.ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre, Davis son altı maçtır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve Phoenix Suns karşısında da oynaması beklenmiyor.Dumont, yıldız oyuncunun sol baldırındaki zorlanma hakkında ayrıntılı tıbbi verileri talep etti.Yönetim, sakatlığın tam olarak iyileşmeden sahaya dönmesi halinde daha ciddi bir sakatlık riski taşıdığından endişe ediyor.Mavericks başlangıçta Davis'in Cumartesi günü Washington Wizards deplasmanında oynamasını planlamıştı ancak takımın sağlık direktörü Johann Bilsborough ile Davis'in özel sağlık ekibi arasında yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle bu plan iptal edildi.Davis, 29 Ekim'de Indiana Pacers karşısında oynanan maçın ilk çeyreğinde baldırını zorlamıştı.Sakatlık öncesi beş maçta 20.8 sayı, 10.2 ribaund ve 29.8 dakika ortalamalarıyla oynuyordu.MacMahon'un aktardığına göre, Dumont'ın Davis'in dönüşü konusunda son sözü söylemek istemesi, eski genel menajer Nico Harrison ile yaşanan anlaşmazlığın bir yansıması.Harrison, 3–8'lik kötü sezon başlangıcının ardından bu hafta görevden alınmıştı.Hatırlanacağı üzere Harrison, Luka Dončić – Anthony Davis takasının mimarı olarak yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Davis, o takas sonrası Mavericks formasıyla geçen sezon yalnızca 33 maçın 9'unda oynayabilmişti.