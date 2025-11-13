13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Anthony Davis'in dönüşü için Mavs sahibi Dumont'tan onay bekleniyor

Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, baldır sakatlığından dönmeden önce takım sahibi Patrick Dumont'ın onayını bekliyor.

calendar 13 Kasım 2025 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Davis'in dönüşü için Mavs sahibi Dumont'tan onay bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, baldır sakatlığından dönmeden önce takım sahibi Patrick Dumont'ın onayını bekliyor.

ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre, Davis son altı maçtır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve Phoenix Suns karşısında da oynaması beklenmiyor.

Dumont, yıldız oyuncunun sol baldırındaki zorlanma hakkında ayrıntılı tıbbi verileri talep etti.
Yönetim, sakatlığın tam olarak iyileşmeden sahaya dönmesi halinde daha ciddi bir sakatlık riski taşıdığından endişe ediyor.


Mavericks başlangıçta Davis'in Cumartesi günü Washington Wizards deplasmanında oynamasını planlamıştı ancak takımın sağlık direktörü Johann Bilsborough ile Davis'in özel sağlık ekibi arasında yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle bu plan iptal edildi.

Davis, 29 Ekim'de Indiana Pacers karşısında oynanan maçın ilk çeyreğinde baldırını zorlamıştı.
Sakatlık öncesi beş maçta 20.8 sayı, 10.2 ribaund ve 29.8 dakika ortalamalarıyla oynuyordu.

MacMahon'un aktardığına göre, Dumont'ın Davis'in dönüşü konusunda son sözü söylemek istemesi, eski genel menajer Nico Harrison ile yaşanan anlaşmazlığın bir yansıması.
Harrison, 3–8'lik kötü sezon başlangıcının ardından bu hafta görevden alınmıştı.

Hatırlanacağı üzere Harrison, Luka Dončić – Anthony Davis takasının mimarı olarak yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Davis, o takas sonrası Mavericks formasıyla geçen sezon yalnızca 33 maçın 9'unda oynayabilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.