Antalyaspor sportif direktörünü buldu

Antalyaspor, yeni sezon için köklü bir yapılanma çalışmasına girerken yeni projenin en önemli halkaları arasında yer alan sportif direktörlük koltuğu için düşünülen Mert Çetin ismi rafa kaldırıldı. Kırmızı-Beyazlılar, sportif direktör görevlendirmesinden vazgeçerken, Seçkin Özdil ile genel menajer olarak anlaşma sağladı.



YÖNETİMDE GÖRÜŞ AYRILIĞI



İsmi gündeme gelmesinden bu yana taraftarın tepki sesini yükselttiği Mert Çetin için yönetim kurulunda da görüş ayrılığı yaşandı. Bazı yöneticilerin olumsuz görüş bildirdiği Çetin ile anlaşma bu sebeple resmiyet kazanmadı ve anlaşma iptal edildi.



TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORDU



Resmi olarak göreve başlamasa da Antalyaspor için transfer çalışmaları yapan Mert Çetin, birçok isimle temas kurmuştu. Nuri Şahin'in ayrılma olasılığı konuşulduğu dönemde Mert Çetin'in teknik adamlık için Albert Riera ile Arda Turan ve forvet oyuncusu Lucas Joao ile görüştüğü de basında yer almıştı.



ÖZDİL İLE ANLAŞILDI



Mert Çetin ile anlaşmanın resmiyete dönüşmemesi üzerine yaklaşık 1 ay önce görüşme gerçekleştirilen Seçkin Özdil, bir kez daha gündeme geldi. Özdil, Antalya'ya gelerek bir dizi görüşme daha yaparak, Kırmızı-Beyazlılarla anlaşma sağladı.



KONYASPOR'DA ÇALIŞTI



Kariyerinde sadece Konyaspor'da görev alan 33 yaşındaki futbol adamı, yaklaşık 12 yıl Yeşil-Beyazlılar adına çalıştı. Görevini 27 Aralık 2022'de tamamlayan Özdil, o tarihten bu yana hiçbir kulüpte çalışmazken, ayrılık açıklamasıyla ilgili olarak Konyaspor şu ifadelere yer vermişti: "Kulübümüze 12 yıldan bu yana başarılı bir şekilde hizmet eden genel menajerimiz Seçkin Özdil, Konyaspor'umuzdaki görevinden affını istemiş bulunmaktadır. Hizmet süresi boyunca profesyonelliği ve çalışkanlığı ile camiamızın da takdirini sevgisini kazanmış Seçkin Özdil'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyoruz." (Lider Gazete)





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