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Antalyaspor-Napoli maçının biletleri satışa çıktı

Fraport TAV Antalyaspor ile İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Antalya'da oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor-Napoli maçının biletleri satışa çıktı
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01 Aralık 2022 17:06
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fraport TAV Antalyaspor ile İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Antalya'da oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık Çarşamba günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede, kombine kartlar geçerli olmayacak. Biletler, mevcut Passolig kartı üzerinden ya da kağıt bilet satışıyla alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

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