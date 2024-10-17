Antalyaspor, Galatasaray maçı için aldığı karardan vazgeçti

Galatasaray'ı ağırlayacak Antalyaspor, tribün geliri elde etme amacıyla sarı kırmızılı takımın taraftarına ayrılan bölümü genişletme yönündeki kararında geri adım attı.

, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor, Galatasaray maçı için aldığı karardan vazgeçti
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17 Ekim 2024 15:41
Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak Antalyaspor, tribün geliri elde etme amacıyla Galatasaray taraftarına ayrılan bölümü genişletme yönünde aldığı karardan resmen vazgeçti.

29 bin 307 kişi kapasiteli Antalya Stadyumu'nun yüzde 5'lik kısmını genişletmeyi planlayan ve bin 500 kişilik ayrılan bölümü yaklaşık 4 bin kişiye ulaştırmayı gündemine alan Kırmızı-Beyazlı yönetim, gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

Galatasaray'a verilmesi planlanan bölgede yer alan Antalyaspor taraftarını, farklı bir koltuğa yönlendiren Kırmızı-Beyazlılar, bu kararından da vazgeçti.

Hafta sonunda güney kale arkasında koltuğu bulunan Antalyaspor taraftarının doğuya gönderildiği SMS ile bildirilirken, geri adım atılmasının ardından aynı taraftara kendi koltuğuna dönüş yapabileceği yönünde aynı şekilde geri bildirim yapıldı. [Lider Gazete]

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