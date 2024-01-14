Antalyaspor'da Sergen Yalçın rüzgarı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ileçıktığı üç maçta 5 puan almayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Sergen Yalçın rüzgarı
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14 Ocak 2024 23:06
Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı üç maçta 5 puan aldı.

Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, ligde 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Bu sonuçla Antalyaspor ile ilk galibiyet sevincini İstanbul deplasmanında yaşayan Yalçın, Trabzonspor karşılaşmasıyla kırmızı-beyazlıların başında üçüncü maçını yenilgisiz tamamladı.

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