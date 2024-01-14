Antalyaspor'da Sergen Yalçın rüzgarı

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı üç maçta 5 puan aldı.
Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, ligde 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Bu sonuçla Antalyaspor ile ilk galibiyet sevincini İstanbul deplasmanında yaşayan Yalçın, Trabzonspor karşılaşmasıyla kırmızı-beyazlıların başında üçüncü maçını yenilgisiz tamamladı.
Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, ligde 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Bu sonuçla Antalyaspor ile ilk galibiyet sevincini İstanbul deplasmanında yaşayan Yalçın, Trabzonspor karşılaşmasıyla kırmızı-beyazlıların başında üçüncü maçını yenilgisiz tamamladı.