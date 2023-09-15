Antalyaspor'da Jehezkel sesleri

Transfer sezonunun son günlerine yoğun tempoda giren Antalyaspor, kanat transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Hapoel Beer Sheva'dan Ramzi Safouri'yi renklerine bağlayan Akdeniz ekibi, aynı takımda forma giyen Sagiv Jehezkel için de teklif sundu.



BONSERVİS ENGELİ HENÜZ AŞILAMADI



Yeni Alanya'ya göre; 28 yaşındaki futbolcunun transfere sıcak baktığı, ancak Kulübü Hapoel Beer Sheva'nın henüz ikna olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı. Transfer sezonunun son gününde görüşmeler devam ederken, İsrail ekibinin belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmesi halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.



BİRÇOK BÖLGEDE OYNUYOR



İsrail ekibiyle bu sezon sağ bek bölgesinde görev alan Jehezkel, kariyerinde sol bek, orta sahanın sağı, sağ kanat, sol kanat ve santrafor bölgelerinde de forma giydi.



82 MAÇA ÇIKTI



İsrail Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcu, 82 maçta Hapoel Beer Sheva adına mücadele verdi. 16 gol ve 10 asist kaydeden İsrailli, bu sezon takımıyla tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.



ELİS VE VERDE OLMADI



Antalyaspor'un Sagiv Jehezkel ile birlikte alternatif isimler arasında yer alan Spezia'dan Daniele Verde ve Bordeaux'dan Alberth Elis için verilen tekliflere de olumlu dönüş olmadı. Kırmızı beyazlılar, transfer sezonunun son gününde kanat bölgesine takviye için yoğun görüşmelerini sürdürüyor.



