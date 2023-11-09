Antalyaspor'da Ankaragücü öncesi son durum!

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Ankaragücü öncesi son durum!
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09 Kasım 2023 14:13
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile cuma günü deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 11 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 13 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Akdeniz ekibi 15 puanla 8. sırada yer alıyor.

Son iki maçını RAMS Başakşehir ve Beşiktaş karşısında kazanan kırmızı-beyazlılar, Ankara deplasmanından da üç puanla dönüp, ligdeki çıkışına devam etmek istiyor.

Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Güray Vural ile Gerrit Holtmann dışında eksik bulunmuyor.

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