Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Kongolu forvet Bevic Selad Moussiti Oko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AC Ajaccio'dan transfer edilen Oko ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un katıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AC Ajaccio'dan transfer edilen Oko ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un katıldığı belirtildi.
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