Ankaragücü'ne yeni forvet; Oko

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, hücum hattına takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'ne yeni forvet; Oko
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01 Şubat 2023 21:04
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Kongolu forvet Bevic Selad Moussiti Oko'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AC Ajaccio'dan transfer edilen Oko ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un katıldığı belirtildi.

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