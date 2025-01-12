Ankaragücü, Diyarbakır'da 90+6'da yıkıldı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Diyarbakır'da 90+6'da yıkıldı
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12 Ocak 2025 18:10
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Adama Traore kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler 29 puana ulaştı. MKE Ankaragücü ise 27 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Amed, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ankaragücü ise Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

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