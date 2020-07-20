Andre Ayew: "Swansea'de çok mutluyum"

Swensea'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Ayew, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Andre Ayew: 'Swansea'de çok mutluyum'
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20 Temmuz 2020 16:57
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, Swansea'deki geleceği hakkında konuştu.

Kanat oyuncusu Andre Ayew, Championship'de mücadele eden kulübünün en yüksek yıllık maaş kazanan oyuncusu durumunda ve bu nedenlerle yeni sezonda Swansea'de yer almayabilir.

"TEK İSTEĞİM 3 PUAN"

Andre Ayew konuyla ilgili açıklamasında; "Şu anda bu konu üzerine düşünmüyorum. Sadece Reading karşısında 3 puanı almaya odaklandım. Umuyorum Hull City de maçını kazanacak. Tek istediğim bu. Bunun ötesinde bir şey düşünmüyorum." dedi.

"SWANSEA'DE MUTLUYUM"

Ayew takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili; "Burada mutluyum ve kulüple, taraftarlarla harika bir bağım var. Kalıp kalmama konusu zamanı geldiğinde oturup konuşacağımız bir şey ancak şu anda aklım sadece play-offlara kalabilmekte." dedi.

Andre Ayew, bu sezon Swansea formasıyla 44 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 17 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



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