Andre Ayew: 'Soldado'dan özür diledi'

Süper Lig'de2-0 mağlup edenöne geçiren golü kaydeden, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Soldado'dan özür dilediğini dile getiren Ayew, "Soldado'ya 'golünü çaldığım için özür dilerim' dedim. Benim kale önünde daha iyi olmam için daha çok çalışmam lazım, bunu biliyorum." şeklinde konuştu.Andre Ayew sözlerini "Çalışmaya devam ettikçe goller de gelecektir." ifadeleriyle tamamladı.