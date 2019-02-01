Andre Ayew: 'Soldado'dan özür diledi'

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydeden Andre Ayew, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"GOLÜNÜ ÇALDIĞIM İÇİN..."
Soldado'dan özür dilediğini dile getiren Ayew, "Soldado'ya 'golünü çaldığım için özür dilerim' dedim. Benim kale önünde daha iyi olmam için daha çok çalışmam lazım, bunu biliyorum." şeklinde konuştu.
Andre Ayew sözlerini "Çalışmaya devam ettikçe goller de gelecektir." ifadeleriyle tamamladı.
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"GOLÜNÜ ÇALDIĞIM İÇİN..."
Soldado'dan özür dilediğini dile getiren Ayew, "Soldado'ya 'golünü çaldığım için özür dilerim' dedim. Benim kale önünde daha iyi olmam için daha çok çalışmam lazım, bunu biliyorum." şeklinde konuştu.
Andre Ayew sözlerini "Çalışmaya devam ettikçe goller de gelecektir." ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın