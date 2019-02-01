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Andre Ayew: "Soldado'dan özür diledi"

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü Andre Ayew, Soldado'dan özür dilediğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Andre Ayew: 'Soldado'dan özür diledi'
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01 Şubat 2019 23:28
Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydeden Andre Ayew, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLÜNÜ ÇALDIĞIM İÇİN..."

Soldado'dan özür dilediğini dile getiren Ayew, "Soldado'ya 'golünü çaldığım için özür dilerim' dedim. Benim kale önünde daha iyi olmam için daha çok çalışmam lazım, bunu biliyorum." şeklinde konuştu.

Andre Ayew sözlerini "Çalışmaya devam ettikçe goller de gelecektir." ifadeleriyle tamamladı.

 

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