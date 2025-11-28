28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-074'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-077'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Anderson Talisca: "Karşılaştırma bile olmaz"

Fenerbahçeli Anderson Talisca, Suudi Arabistan Ligi ile MLS'in karşılaştırılmasına sert tepki gösterdi.

28 Kasım 2025 20:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca: 'Karşılaştırma bile olmaz'
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Anderson Talisca, Suudi Arabistan Ligi'nin seviyesine yönelik tartışmalara dikkat çeken açıklamalarla yanıt verdi.

Daha önce Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Brezilyalı oyuncu, MLS ile Suudi Ligi arasında fark olduğunu söyledi.

Talisca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan Ligi hiçbir zaman MLS'ten zayıf olmadı. Messi'nin takımı Suudi Arabistan'a geldi ve 0-6 kaybetti. Burada karşılaştırma bile olmaz."

"MLS'DE ÜNİVERSİTE OKUYAN FUTBOLCULAR VAR"


Talisca sözlerinin devamında, MLS'teki rekabet düzeyine dair eleştirilerini dile getirdi:
"Messi'nin oynadığı ligde hem futbol oynayıp hem üniversiteye giden oyuncular var. Bu bile çok büyük fark yaratıyor."

6-0'LIK MAÇI HATIRLATTI

Talisca'nın işaret ettiği maç, Şubat 2024'te Al-Nassr'ın Inter Miami'yi 6-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasıydı. O mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi sahadan net bir skorla ayrılmış ve lig seviyesi üzerine tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

Fenerbahçeli yıldızın açıklamaları, futbol dünyasında MLS–Suudi Ligi karşılaştırmasını yeniden alevlendirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
