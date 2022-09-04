Anderlecht, Afyonkarahisar'da çalışıyor

Belçika ekiplerinden Anderlecht'in futsal takımı, hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anderlecht, Afyonkarahisar'da çalışıyor
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04 Eylül 2022 17:50
Belçika Erkek Futsal 1. Ligi'nde mücadele eden RSCA Anderlecht Takımı, 22 kişilik kadrosuyla Afyonkarahisar'da kamp yaptı.

RSCA Anderlecht Futsal Takımı Kulüp Başkanı Ömer Pala, AA muhabirine, geçen yıl da kamp çalışması için Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Geçen yılki memnuniyetlerinden dolayı bu yıl da Afyonkarahisar'ı tercih ettiklerini kaydeden Pala, "Sporcular da çok seviyorlar buranın havasını. Burada çift antrenman yapıyoruz. Hazırlıkları tamamlıyoruz. 7 gün kamp yaptık. Hedefimiz son 4 yılda olduğu gibi bu sezonu da Belçika Şampiyonluğu ile tamamlamak istiyoruz." dedi.

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