Ancelotti: "Barça maçından sonra tepki görmemiz normal"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo ile oynanan Kral Kupası maçında yuhalanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ancelotti: 'Barça maçından sonra tepki görmemiz normal'
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18 Ocak 2025 17:46
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo ile oynanan Kral Kupası maçında yuhalanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Taraftarların tepkisini normal karşılayan Ancelotti, "Taraftarlarımız bize bir uyanış çağrısında bulundu. Ben bu olayı böyle görüyorum. Barcelona maçında olanları düşünürsek kabul edilebilir bir tepki gördük. Maç zorlaştığında bizi ileri ittiler ve onları özel yapan da bu." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Süper Kupa finalinde Real Madrid'in Barcelona'ya 5-2 kaybetmesi sonrası Celta Vigo ile iç sahada oynanan Kral Kupası maçında Carlo Ancelotti ve Aurelien Tchouameni, tribünler tarafından ıslıklı tepki görmüştü.
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