Anadolu'nun dört bir yanında Beşiktaş sevgisi büyüyor

İstanbul'da başlayan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası, Anadolu yolculuğuna Afyonkarahisar'da devam etti.
BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) BJK Genel Kurul Üyeleri, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle düzenlenen kampanya, minik yüreklere hem forma hem umut ulaştırdı.
Süleyman Seba Caddesi'nde anlamlı buluşma
TÜPRAŞ Beşiktaş Stadyumu'nda 13 Haziran 2025'te yapılan açılış etkinliğiyle başlayan kampanya çerçevesinde Afyonkarahisar Süleyman Seba Caddesi'nde yer alan 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği'nde Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ağırlandı.
Etkinlikte çocuklara Beşiktaş formaları ve spor malzemeleri hediye edilirken, sporu yapmanın önemi ve Beşiktaşlılık ruhu üzerine eğlenceli sohbet gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Beşiktaşlılar, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da makamında ziyaret etti. Gönüllüler Sayın Yiğitbaşı'na Beşiktaş forması takdim ederken çocuklara gösterdikleri ilgi ve destekleri için teşekkür etti.
Kocatepe'de saygı duruşu
Ziyaretin ardından Beşiktaşlı gruplar ve öğrenciler, Kocatepe Atatürk Anıtı'na giderek şehitlerimizi andı. Büyük Taarruz'un 103. yılı kapsamında yapılan etkinlikte Türk ve Beşiktaş bayrakları açıldı, İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerini hatırlatarak Beşiktaşlılık ruhunun bu anlayışla yaşatıldığını vurguladı.
"Sadece Bir Forma Değil, Gülümseme ve Vefa Dağıtıyoruz"
Organizasyon Komitesi adına konuşan BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu ve İTO Meclis Üyesi Hacı Demir, projenin yalnızca forma dağıtımından ibaret olmadığını vurguladı.
Demir, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın en önemli duraklarından biri olduğunu hatırlatarak, Büyük Taarruz'un 103. yılı kapsamında bu anlamlı etkinliği burada gerçekleştirmekten duydukları gururu dile getirdi:
"Bu topraklar, bağımsızlık mücadelemizin simgesidir. Afyonkarahisar'da Beşiktaşlılık ruhuyla bir araya gelmek, hem milli mücadele kahramanlarımızı anmak hem de çocuklarımıza spor sevgisini aşılamak bizim için çok değerli.
Bu kampanya ile sadece siyah-beyaz formalar dağıtmıyoruz; çocuklarımızın kalplerine gülümseme, hayatlarına ise unutamayacakları bir anı bırakıyoruz. Beşiktaşlılık ruhunu Anadolu'nun dört bir yanında yaşatmak bizim için büyük bir onur."
Anadolu'da Dayanışma Devam Ediyor
''Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanya şu illerde minik yüreklerle buluşacak:
Mardin / Dargeçit (20 Kasım 2025) Mardin Dargeçit Kılavuz İlkokulu'nda 30 öğrenciye forma ve spor malzemesi dağıtılacak.
Hatay (Deprem Bölgesi) Hatay Beşiktaşlılar Derneği iş birliğiyle depremzede çocuklar için özel etkinlik düzenlenecek.
Sivas / Gürün Gürün'deki bir ilkokulda öğrencilere forma ve spor malzemeleri hediye edilecek.
Ankara & İstanbul Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki çocuklar İstanbul'da TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş maçına götürülerek müze turuyla unutulmaz bir gün yaşayacak.
Katılım ve Destek Çağrısı
Organizasyon Komitesi, tüm Beşiktaş camiasını bu dayanışma hareketine destek olmaya çağırıyor:
"Spor, sadece saha içinde değil, toplumun her kesiminde birleştirici bir güçtür. Bu projeyle Beşiktaş camiasının kalbinden gelen sevgi ve dayanışmayı Türkiye'nin dört bir yanına taşıyoruz."
