Anadolu Efes Kulübü, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci kaptanımız Rodrigue Beaubois, sol dirseğinde meydana gelen iltihaplanma sebebiyle Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildi ve iltihaplanan bölge temizlendi. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." denildi.
Anadolu Efes'te Beaubois ameliyat oldu!
Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois dirseğinden ameliyat edildi.
Anadolu Efes Kulübü, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in ameliyat edildiğini açıkladı.
