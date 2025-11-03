03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-047'
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-049'
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
0-046'
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
1-1DA
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
0-136'
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Anadolu Efes'te Beaubois ameliyat oldu!

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois dirseğinden ameliyat edildi.

calendar 03 Kasım 2025 20:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'te Beaubois ameliyat oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes Kulübü, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci kaptanımız Rodrigue Beaubois, sol dirseğinde meydana gelen iltihaplanma sebebiyle Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildi ve iltihaplanan bölge temizlendi. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 2 5 4 11 14 11
12 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
13 Antalyaspor 11 3 2 6 11 20 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Eyüpspor 11 2 3 6 6 13 9
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
18 Karagümrük 11 1 2 8 10 22 5
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.