Amerika'dan Alvaro Negredo için transfer cevabı!

Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Alvaro Negredo ile ilgilendiği iddia edilen MLS ekibi Sporting Kansas City'nin teknik direktörü Peter Vermes'ten transfer açıklamaları geldi.
''BU HABERLER DOĞRU DEĞİL''
Amerika basınına konuşan Vermes, ''Transfer hakkında çalışmalarımız sürüyor ama Kansas'ın Negredo'ya teklif yaptığı haberleri doğru değil.'' sözlerini kullandı.
Şenol Güneş'in yeni sezon kampına almadığı İspanyol forvet, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkarken 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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''BU HABERLER DOĞRU DEĞİL''
Amerika basınına konuşan Vermes, ''Transfer hakkında çalışmalarımız sürüyor ama Kansas'ın Negredo'ya teklif yaptığı haberleri doğru değil.'' sözlerini kullandı.
Şenol Güneş'in yeni sezon kampına almadığı İspanyol forvet, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkarken 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın