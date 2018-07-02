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Amerika'dan Alvaro Negredo için transfer cevabı!

MLS ekibi Sporting Kansas City'nin teknik direktörü Peter Vermes, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Alvaro Negredo hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Amerika'dan Alvaro Negredo için transfer cevabı!
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02 Temmuz 2018 20:59
Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Alvaro Negredo ile ilgilendiği iddia edilen MLS ekibi Sporting Kansas City'nin teknik direktörü Peter Vermes'ten transfer açıklamaları geldi.

''BU HABERLER DOĞRU DEĞİL''

Amerika basınına konuşan Vermes, ''Transfer hakkında çalışmalarımız sürüyor ama Kansas'ın Negredo'ya teklif yaptığı haberleri doğru değil.'' sözlerini kullandı.

Şenol Güneş'in yeni sezon kampına almadığı İspanyol forvet, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkarken 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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