25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Altınordu'da Sercan'dan iyi haber

Elazığspor maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Altınordu'nun genç oyuncusu Sercan Demirkıran'ın MR'ında önemli bir soruna rastlanmadı.

calendar 25 Eylül 2025 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Altınordu'da Sercan'dan iyi haber
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altınordu'da sakatlık yaşayan Sercan Demirkıran'dan iyi haber geldi.

Geçen hafta iç sahada oynanan Elazığspor maçının 44'üncü dakikasında arka adalesinden sakatlanarak sedyeyle oyundan alınan genç kanat oyuncusunun çekilen MR'ında önemli bir soruna rastlanmadı. MR'ı temiz çıkan Sercan'da ciddi bir sorun olmadığı, sağlık ekibinin ödemi geçirmek için tedaviye başladığı bildirildi.

Antrenmanlara katılmayan 19 yaşındaki oyuncunun Başkent deplasmanında riske edilmesi beklenmiyor. Altınordu'nun 5 haftada attığı 2 golden birine imza atan Sercan'ın önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
