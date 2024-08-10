Altınordu'da Altar Han lig atladı

Altınordu'dan ayrılan Altar Han Hidayetoğlu, Esenler Erokspor'la anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Altar Han lig atladı
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10 Ağustos 2024 14:39
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona erdikten sonra gözden çıkarılan Altar Han Hidayetoğlu, 1'inci Lig temsilcisi Esenler Erokspor'la resmen anlaştı.

Geçen sezon İzmir ekibinde çapraz bağ sakatlığı yaşayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2019 yılında profesyonel olup Niğde Anadolu FK, Isparta 32 Spor ve Düzcespor'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon A takımda şans bulmaya başlayan Altar Han, 11 maça çıkıp 3 kez rakip fileleri sarsmıştı.

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