Altınordu, Ankaragücü ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Elazığspor'a 2-1 yenilerek 5 maçta 2 puanda kalan Altınordu pazar günü deplasmanda 4 puanlı Ankaragücü karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.



Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mertcan Erölmez düdük çalacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Burak ile tedavisi süren Sercan forma giyemeyecek. Cezası biten Mustafa ise görev yapabilecek.



Başkent'ten zaferle dönerek düşme hattından kurtulmayı hedefleyen kırmızı-lacivertliler, son olarak 20 Nisan 2022'de deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmişti. O sezon Ankaragücü şampiyon olarak Süper Lig'e yükselirken, Altınordu ise 1 puan farkla ligde kalmayı başarmıştı. İki takım arasındaki son 5 maçta Altınordu 4 galibiyet alırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



