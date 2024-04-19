Altay şirketleşmeye başladı

Trendyol 1. Lig'e veda eden Altay'ın futbol şubesinin şirketleştirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.



Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Süleyman Özkaral ile eski kulüp başkanları, divan başkanları ve yöneticilerin İzmir Ticaret Odasında bir araya geldiği belirtildi.



Bu toplantında bir takım kararların alındığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"6102 sayılı TTK ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri yasası uyarınca futbol şubesinin kurulacak bir şirkete devredilmesi kararı alınmış ve belli bir aşamada olan çalışmaların tamamlanması için belirlenen bir ad ile (isim onayı için başvuru yapılacaktır) bir şirket kurulacaktır. Şirketin kuruluşu için gereken zorunlu masraflar ve sermaye karşılanmıştır. Bu şirket ileride yatırımcılarla görüşerek futbol şubesini devralacaktır. Henüz yatırımcı görüşmesi yapılmamıştır. Bu görüşmeler için önce şirketin kurulması gerektiği için bu adım atılmıştır."



Kulübün 1291 üyesinin bulunduğu, bu sayısının güncelleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Mevcut kadronun korunarak önümüzdeki sene 'varlığımızın sürdürülmesi' için gereken sermaye, gerçekçi hedefler belirlenerek sezon sonuna kadar oluşturulacaktır. Borç yükünün azaltılması için alacaklılarla görüşmek üzere bir heyet oluşturulmuştur. Borç yükünü oluşturan üç ana unsur döviz borcu, yönetici borcu ve TL olarak sporcu ve teknik heyet borçlarıdır ve bunlar yapılandırılacaktır. Başlatılan süreç sonuna kadar ilerlenerek ve oluşturulan platform genişletilerek sonuç alınana kadar devam edecektir. Büyük Altay sahipsiz değildir ve özlenen günlerine dönecektir."



