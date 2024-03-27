Altay'da sürpriz aday Nami Aslanoğlu

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Süleyman Özkaral'dan sonra eski yönetici Nami Aslanoğlu da başkanlığa aday olma kararı aldı.



Siyah-beyazlı kulüpte şubat ayında yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Nami Aslanoğlu kulübün başkanı olması yönünde bir talep olduğunu belirterek, "Altay Spor Kulübü'nde görev almak onur ve gururdur. Görüşmelerimiz devam ediyor. Süleyman Özkaral'la da görüşeceğim. Bölünmeden tek listeyle seçime gitmek istiyoruz. Önemli olan Altay'ı kurtarmak" dedi.



Toplam borcu 602 milyon TL olan Altay'da Süleyman Özkaral da liste çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların en az iki listeyle seçime gitmesi bekleniyor.



