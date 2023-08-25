Altay Bayındır, İngiltere'ye gitti

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır İstanbul'dan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır, İngiltere'ye gitti
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25 Ağustos 2023 10:29
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 11:24
Fenerbahçe Transfer Haberleri: Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere'ye gitmek için Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Milli kaleci kendisine özel olarak tahsis edilen uçak ile İstanbul'dan ayrıldı.

Öte yandan Başkan Ali Koç, Altay Bayındır'ı uğurlamak için havalimanına geldi.

Altay Bayındır'ın Manchester United ile bugün rutin sağlık kontrolüne girmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

6.5 MİLYON EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Haber Global'in haberine göre; 25 yaşındaki kalecinin, sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin biraz üzerinde satıldığı ve Fenerbahçe'nin bu transferden elde edeceği gelirin 6.5 milyon euro bandında olduğu öğrenildi.

Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan pay maddesinin de olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI 

Fenerbahçe formasıyla 145 karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır kalesinde 162 gol görürken 44 karşılaşmada kalesini gole kapadı. 



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