Alp disiplininde milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım'dan tarihi başarı

Alp disiplininde milli sporcuCeren Reyhan Yıldırım, kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alp disiplininde milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım'dan tarihi başarı
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04 Nisan 2024 15:08
Son güncelleme 04 Nisan 2024 15:09
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Türkiye kayak tarihinde Alp disiplininde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonluğuna imza attı.

Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalyayla genel toplamda Balkan şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırdı.

Milli sporcu Sıla Kara 4 gümüş, Ada Hasırcı ise 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Ali Oto, "Alp Disiplininde böylesine önemli bir başarıya imza atan sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım'ı, milli takım antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Ayrıca FIS yarışmalarında mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak çok çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

 
 
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