Almanya, Woltemade ile üç puana uzandı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, Kuzey İrlanda'ya konuk oldu.
Clearer Twist National Stadyumu'ndaki mücadeleyi Almanya, 1-0'lık skorla kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golü 31. dakikada Nick Woltemade kaydetti.
Bu sonucun ardından Almanya, puanını 9 yaptı. Kuzey İrlanda, 6 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Almanya, Lüksemburg deplasmanına gidecek. Kuzey İrlanda, Slovakya'ya konuk olacak.
