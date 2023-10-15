Almanya, ABD'yi deplasmanda mağlup etti

Hazırlık maçında Almanya, ABD'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Almanya, ABD'yi deplasmanda mağlup etti
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15 Ekim 2023 00:35
Son güncelleme 15 Ekim 2023 00:57
Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Rentschler Field'da oynanan maçı Almanya 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın 27. dakikasında Pulisic ile öne geçen ABD'ye Almanya 39'da İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Almanya, 58'de Füllkrug ve 61. dakikada Musiala ile skoru 3-1'e getirerek galibiyete ulaştı.

Almanya böylelikle yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

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