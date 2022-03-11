DOMENEC TORRENT'TEN 11'E 4 MÜDAHALE

BARCELONA'DA 6 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY SAVUNMASINDAN GEÇİT YOK!

KEREM HEYECANLANDIRDI!

PENA YİNE DEVLEŞTİ

İLK YARININ 3 YILDIZI

XAVI'DEN DEVREDE 3 DEĞİŞİKLİK

ÜST ÜSTE KORNERLER

TORRENT'TEN İLK DEĞİŞİKLİKLER 68'DE

70'TEN SONRA DEMBELE - ALBA

KARAMBOL, DİREK, PENA

GOMIS ATTI AMA OFSAYT...

HER ŞEY İSTANBUL'A KALDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında FC Barcelona ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Nou Camp'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.Maçın ilk yarısında Barcelona, Memphis Depay ile iki kere etkili oldu ancak Pena bu vuruşlarda gole izin vermedi. Galatasaray ise Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı fırsatta gole çok yaklaştı.İkinci yarıda Barcelona, bir karambol dışında etkili olamadı. Galatasaray ise 78. dakikada Bafetimbi Gomis ile bir gol buldu ancak küçük farkla ofsayt bayrağı kalktı.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı deplasman maçlarında gol yememe geleneğini Camp Nou'da da sürdürdü.Galatasaray ile Barcelona, 17 Mart 2022 Perşembe akşamı rövanş maçında karşı karşıya gelecek.Galatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise son lig maçına göre ilk 11'de 6 futbolcusunu değiştirdi.Katalan takımının tecrübeli isimleri Gerard Pique, Dani Alves, Sergio Busquets ile forvetteki Aubameyang, Gavi ve Ousmane Dembele, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı.Forvet 3'lüsünü Adama Traore, Memphis Depay ve Ferran Torres ile kuran Xavi, defansta Dest ve Eric Garcia, orta sahada ise Nicolas Gonzalez'i tercih etti.Maçın ilk dakikalarında Barcelona, kısa paslarla oyunun kontrolünü tuttu. Galatasaray ise savunmada kalabalık kalıp kapılan toplarla Kerem'i buluşturmayı düşündü.Barcelona, Marcao ve Nelsson'un liderlik ettiği Galatasaray savunması karşısında topla oynama üstünlüğünü pozisyona dönüştüremedi. Adama Traore'nin bulunduğu sağ kanattan sürekli ataklar deneyen Barcelona, yapılan ortalarda da Marcao ve Nelsson Katalanlar'a vuruş izni vermedi.27. dakikada Memphis Depay'ın yaydan kullandığı serbest vuruşunu Pena müthiş çıkardı.Galatasaray ise 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan üst üste çalımlarla ceza alanına giren Kerem'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşu Eric Garcia son anda araya girip kornere attı.Barcelona, 41. dakikada Depay ile gole çok yaklaştı ama Inaki Pena bir kez daha kalesinde devleşti. Depay'ın sağ ayağıyla çok sert yaptığı vuruşu Pena adeta uzayarak köşeden aldı.İlk yarı 0-0'lık sonuçla sona erdi. İlk yarıda gösterdiği performanslarla Kerem, Marcao ve Pena öne çıktı.Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ilk yarıdaki etkisiz futbolları sonrası Pique, Busquets ve Dembele'yi oyuna aldı. Araujo, Nico ve Ferran kenara geldi.Temsilcimiz, sağlam savunma anlayışını ikinci yarıda da devam ettirirken Barcelona etkili atak yapmakta ve tempoyu artırmakta başarısız oldu.Barcelona 56. dakikada Dembele ve Traore ile etkili geldi. Dembele'nin şutu savunmadan sekip altıpas önündeki Traore'nin önüne düştü. Traore'nin şutunda Van Aanholt son anda araya girdi ve top kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda Busquets kafayı vurdu, Pena müthiş çıkardı. Üst üste 3 kornerin ardından Galatasaray, tehlikeyi uzaklaştırdı.Xavi, değişmeyen görüntü üzerine 61. dakikada Memphis Depay yerine Pierre-Emerick Aubameyang'ı da oyuna sürdü.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, oyuna ilk müdahalesini 68. dakikada yaptı. Mustafa Muhammed ve Ryan Babel kenara geldi, Bafetimbi Gomis ve Emre Kılınç oyuna dahil oldu.Barcelona, 70'ten sonra oyunun yönünü değiştirdi ve daha çok Dembele ile Alba'nın olduğu sol kanadı daha sık kullanmaya başladı. Dembele, sık sık ortalarla Aubameyang'ı buluşturmak istese de Galatasaray savunması Gabonlu forvete vuruş izni vermedi.Ev sahibi ekip, 75. dakikada maçtaki en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Adama Traore ortasını penaltı noktasının soluna doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Aubameyang rövaşatayla şansını denedi ancak takım arkadaşına çarpan direğe vurdu ve ardından Pena'da kaldı.Galatasaray, 78. dakikada Bafetimbi Gomis ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Savunma arkasına atılan uzun topu çok iyi kontrol eden Gomis, ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı. Yapılan VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı değişmedi.Ofsaytın ardından Galatasaray'da Feghouli yerine Cicaldau oyuna girdi. Barcelona'da ise Adama Traore yerine Luuk De Jong oyuna dahil oldu.Son bölümde Barcelona, tamamen kenar ortalarına döndü ve Luuk de Jong'u bu toplarla buluşturmak istedi ancak Marcao ve Nelsson, ortalarda vuruş izni vermedi.Camp Nou'daki dev mücadele 0-0 sona erdi ve her şey İstanbul'a kaldı.5. dakikada sol kanattan gelişen Barcelona atağında, ceza sahasına gelen ortada topa yatarak vuran Depay'ın şutunu Galatasaray savunması önledi.15. dakikada sarı-kırmızılıların Kerem ile geliştirdiği ilk önemli atakta sol kanattan ceza sahasına giren Berkan topa dengesiz vurunca kaleci Ter Stegen rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.27. dakikada Galatasaray kalesini karşıdan gören, ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.41. dakikada Depay'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.50. dakikada ceza sahası dışından Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Jordi Alba'nın kale önüne ortasında kaleci Pena çıkarak tehlikeyi önledi.54. dakikada uzun pasta sol kanatta topla buluşan Kerem, hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Önündeki ilk rakibini geçtikten sonra topu ayağında tutmayı başaramayan sarı-kırmızılı futbolcu, önemli bir ataktan yararlanamadı.56. dakikada gelişen Barcelona atağında, ceza sahasında kaleye yakın bir bölgede Traore'nin vuruşunda, top auta gitti.57. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında Busquets'in kafa vuruşunda, kaleci Pena topu bir kez daha kornere gönderdi.62. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında defansın uzaklaştırdığı topa Jordi Alba ceza sahası dışından yerden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.64. dakikada De Jong'un ceza sahası çizgisi dışından sert vuruşunda top, kaleci Pena'nın ellerinde kaldı.72. dakikada ceza sahası çizgisine kadar gelen Traore'nin vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.78. dakikada Barcelona yarı alanında topla buluşan Gomis, rakibini ekarte ederek güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fransız hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.: Nou Camp: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa): Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo (Dk. 46 Gerard Pique), Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez (Dk. 46 Sergio Busquets), Pedri Gonzalez, Memphis Depay (Dk. 61 Pierre Emerick Aubameyang), Adama Traore (Dk. 80 Luuk De Jong), Ferran Torres (Dk. 46 Ousmane Dembele)Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli (Dk. 79 Alexandru Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz), Ryan Babel (Dk. 68 Emre Kılınç), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Bafetimbi Gomis)Dk. 30 Berkan Kutlu, Dk. 77 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 35 Memphis Depay, Dk. 89 Jordi Alba (Barcelona)