Ali Koç'tan Fenerbahçeli sporculara tebrik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonalarda başarı elde eden sarı-lacivertli sporcuları kutladı.Ali Koç, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş'ı tebrik etti.Başkan Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:"Dün, milli formamız ile adını eşsiz başarılara yazdıran sporcularımızın, Avrupa'nın dört bir yanından gelen haberleri ile büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran Ramil Guliyev'i ve 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş'ı kutluyorum. Başarıyla taşıdıkları milli formamızla hem Türkiye'mize hem de kulübümüze yaşattıkları bu gururdan dolayı sporcularımızı tebrik ediyor; her daim başarılarının devamını diliyorum."