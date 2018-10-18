Fenerbahçe'de son olarka Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının ardından yeni kaptan Hasan Ali Kaldırım olmuştu.
Başkan Ali Koç'un "Gündem" programında, Volkan'a dair serzenişte bulunduğu "Volkan'ın sözleşmesini uzatırken ekip ruhuna, takım olmaya bunlar için takıma yardımcı olmasını bekliyordum. Tersini yaptı demiyorum ama sen ne yaptın, kaynaştırdın mı? Yemeğe çıkardın mı? Sportif direktöre bir şeyler belirttin mi? Hayır yapmadı. Bu sene farklı bir düzen var Samandıra'da idmanlar, yemekler, dinlenmeler sonrasında oyuncular odasına gidiyor. Kaptanların burada devreye girip oyuncuları kaynaştırması gerekirdi." sözünün ardından yeni kaptan Hasan Ali Kaldırım'ın, sarı-lacivertli yıldızlarla beraber yemeğe çıkması dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan tecrübeli sol bek, yeni transferler ve eski isimleri aynı karede buluşturdu.
İşte "Family" yazısıyla paylaşılan o fotoğraf;
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Başkan Ali Koç'un "Gündem" programında, Volkan'a dair serzenişte bulunduğu "Volkan'ın sözleşmesini uzatırken ekip ruhuna, takım olmaya bunlar için takıma yardımcı olmasını bekliyordum. Tersini yaptı demiyorum ama sen ne yaptın, kaynaştırdın mı? Yemeğe çıkardın mı? Sportif direktöre bir şeyler belirttin mi? Hayır yapmadı. Bu sene farklı bir düzen var Samandıra'da idmanlar, yemekler, dinlenmeler sonrasında oyuncular odasına gidiyor. Kaptanların burada devreye girip oyuncuları kaynaştırması gerekirdi." sözünün ardından yeni kaptan Hasan Ali Kaldırım'ın, sarı-lacivertli yıldızlarla beraber yemeğe çıkması dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan tecrübeli sol bek, yeni transferler ve eski isimleri aynı karede buluşturdu.
İşte "Family" yazısıyla paylaşılan o fotoğraf;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın