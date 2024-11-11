Ali Ece: 'Beşiktaş'a o transfer şart'

Ali Ece, Fanatik'te Başakşehir ile Beşiktaş'ın 0-0 golsüz berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Ece, Beşiktaş için transfer tavsiyesinde bulundu ve Sassuolo forması giyen Domenico Berardi'nin ismini kullandı.
Ali Ece'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"İkinci yarıda Giovanni hoca Semih'i çıkartıp 4-6-0 denedi ancak Rafa dışında kimse çalım atıp rakip geçemediği için Beşiktaş pozisyon zenginliği yaratamadı. 4-3-3 veya 4-2-3- 1 ile devam edilecekse Berardi tipi kilit açan kanat forvet şart. Böyle kanat forvetsiz oynamak yerine de sağda Rashica solda Masuaku birer kanat bekli 3-5-2 denemesi belki 4-6-0'dan daha az verimsiz netice verebilir."
Ece, Beşiktaş için transfer tavsiyesinde bulundu ve Sassuolo forması giyen Domenico Berardi'nin ismini kullandı.
Ali Ece'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"İkinci yarıda Giovanni hoca Semih'i çıkartıp 4-6-0 denedi ancak Rafa dışında kimse çalım atıp rakip geçemediği için Beşiktaş pozisyon zenginliği yaratamadı. 4-3-3 veya 4-2-3- 1 ile devam edilecekse Berardi tipi kilit açan kanat forvet şart. Böyle kanat forvetsiz oynamak yerine de sağda Rashica solda Masuaku birer kanat bekli 3-5-2 denemesi belki 4-6-0'dan daha az verimsiz netice verebilir."