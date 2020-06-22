Alexander Sörloth: "Bazen atamazsınız"

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Alexander Sörloth: 'Bazen atamazsınız'
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22 Haziran 2020 23:25
Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklama yaptı.

Maçı değerlendiren Norveçli, "Bugün sıkı bir maç oldu, öne de geçtik ama gereksiz yere geri çekildik ve kalemizde golü gördük. Zorlu bir maç oldu ama yine de 2 gol attık." dedi.

6 maçtır ağları sarsamayan golcü isim, "Bazı şanslar buldum ama bazen atarsınız, bazen atamazsınız. İşin doğalı bu" mesajını verdi.



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