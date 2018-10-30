Albayrak: 'Derbi öncesinde kurban kestireceğim'

Malatya dönüşüile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dertleşti. "Ben yönetici olarak bu kadar şanssızlık görmedim. Sen hocam?'' diyen soran Albayrak'a, Terim de, "Ben de hoca olarak bu kadar sakatlığa şahit olmamıştım'' yanıtını verdi.Nazara inanan Albayrak, yakın çevresine, "Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Fatih Hoca'nın kızı Buse trafik kazası yaptı, kardeşim acil servise kaldırıldı. Fener derbisi öncesinde Florya'da kurban kestireceğim'' dedi. Albayrak, derbi için perşembe gecesi takımla kampa girecek.Avrupa'da son 5 sezonda mücadele eden Türk takımları arasında en fazla gelir elde eden kulüpler Beşiktaş ile Galatasaray oldu.İsviçre basınındaki habere göre; siyah-beyazlılar, son 5 yılda 101 milyon Euro ödül kazanırken, Galatasaray ise toplamda 74 milyon Euro'yu kasasına koydu.