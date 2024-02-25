Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 24. dakikada Valentin Eysseric ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole uzatma dakikalarında penaltıdan Ahmed Hassan ile cevap verdi.



Fatih Karagümrük, 33. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 29, Alanyaspor 30 puana yükseldi.



Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, şutunu çekti. Kaleci Sirigu, bu şutta meşin yuvarlağı kontrol etti.



24. dakikada Emre Mor'un pasında sol kanata topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunan Eysseric, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.



39. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fatih Karagümrük savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Balkovec, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada sol kanattan ceza sahasına driplingle giren Eysseric, pasını altıpas çizgisi önünde duran Rohden'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.



65. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada Augusto, topu altıpas çizgisi önündeki Ahmed Hassan'a indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Sirigu çeldi. Sonrasında Fatih Karagümrük savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.



83. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan açtığı ortada Fer, penaltı noktasından topa kafayla vurdu. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.



90+5. dakikada Alanyaspor penaltıdan golü buldu. Biraschi'nin ceza sahası içinde Ahmed Hassan'a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.



Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 78 Veseli), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Emre Mor (Dk. 79 Can Keleş), Rohden (Dk. 65 Paoletti), Eysseric (Dk. 78 Bertolacci), Mendes, Güven Yalçın (Dk. 41 Lasagna)



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 46 Hassan), Augusto (Dk. 68 Janvier), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır)



Goller: Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+5 Hassan (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 49 Lima, Dk. 90+2 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Lasagna, Dk. 90+3 Levent Mercan, Dk. 90+6 Kourbelis (VavaCars Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 33 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU