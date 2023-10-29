Alanyaspor'da ayrılık açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile ayrılık açıklandı.



Akdeniz ekibi, Sivasspor maçının ardından istifa eden Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.



Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde:



"Teşekkürler Ömer Erdoğan



Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti."



