29 Ekim

Alanyaspor'da ayrılık açıklandı!

Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Erdoğan, Sivasspor karşılaşmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor'da ayrılık açıklandı!
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29 Ekim 2023 14:27
Son güncelleme 29 Ekim 2023 14:28
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile ayrılık açıklandı.

Akdeniz ekibi, Sivasspor maçının ardından istifa eden Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler Ömer Erdoğan

Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti."

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