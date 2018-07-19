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Alanyaspor, Bobo'nun ilk maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

İki Süper Lig takımı, hazırlık maçında karşı karşıya gelirken Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Alanyaspor, Bobo'nun ilk maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
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19 Temmuz 2018 20:22
Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürüdüren Alanyaspor, hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Alanyaspor Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Georgios Tzavellas, Kaan Kanak, Taha Yalçıner, Filipe Augusto, Hasan Ayaroğlu, Emre Akbaba, Efecan Karaca ve Emre Güral ilk 11'i sahaya çıktı.

Malatyaspor ise Farnolle, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Mensure Seth, Aly Cissokho, Murat Yıldırım, Gudson Azubuike, Buğra Çağıran, Ahmet İldiz, Hüseyin Ekici ve Eren Tozlu 11'iyle maça başladı.

Her iki takımın karşılıklı atakları ile başlayan müsabakada Video Hakem Uygulaması (VAR) kullanıldı.

Müsabakanın 35. dakikasında Alanyaspor, orta saha oyuncusu Emre Güral'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın ikinci devresine her iki takım da bir çok değişiklikle başladı. Alanyaspor'un yeni transferi Bobo da müsabakada 45 dakika forma giydi.

Karşılıklı atakların sonuç vermediği maç Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

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