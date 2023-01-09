Alanya'da şampiyonlara geçit yok

Trabzonspor'u evinde 5-0 mağlup eden Alanyaspor bu sonuçla birlikte 'son şampiyon' ünvanı taşıyan son 4 takımı sahasında mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanya'da şampiyonlara geçit yok
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09 Ocak 2023 23:40
Alanyaspor, son şampiyon olarak ağırladığı takımların belalısı oldu.

Son 4 sezonda son şampiyon unvanıyla ağırladığı 4 takımı da mağlup eden Alanyaspor, sırasıyla Galatasaray'ı 4-1, Başakşehir'i 3-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor maçında aldığı 3 puanla 24 puana ulaşan Alanyaspor, ligde 8. sıralamaya yükselmeyi başardı.

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