Alanya'da maç sonu kaza!

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralandı.



Armoni Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, AA muhabirine, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişinde meydana geldiğini söyledi.



Bariyerlere çarparak devrilen aracın yaklaşık 100 metre sürüklendiğini belirten Uğur, "Futbolcularımız ve teknik ekipten 14 kişi, vücutlarının değişik yerlerinden, baş, sırt, el, kol bölgelerinden yaralandı. Futbolculardan ikisinde derin kesikler var. Alanya'daki hastanelerde futbolcularımıza acil müdahaleler yapıldı." dedi.



Uğur, bazı futbolcuların tedavilerinin ardından tesise geldiğini, tüm takımın moral ve psikolojisinin kötü olduğunu dile getirdi.



Yaralanan futbolculardan ikisinin tedavisinin sürdüğü bilgisini veren Uğur, şunları kaydetti:



"Futbolcumuz Emre Tosun, tedavisi için Antalya'ya sevk edildi. Bu futbolcumuzun sol elinde ciddi bir sıkıntı var. Ayrıca vücudunun değişik bölgelerinde de yaralanmalar var ama hayati tehlikesi yok. Diğer futbolcumuz Ahmet Ülük de şu anda Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyatta. Onun çıkmasını bekliyoruz. İnşallah iki futbolcumuzun da iyi haberlerini alırız. Büyük ve ağır bir kaza. Can kaybı olmaması mucize."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini anlatan Uğur, bu kötü günde yanlarında olan herkese teşekkür etti.



Futbolu konuşacak ve düşünecek durumda olmadıklarını vurgulayan Uğur, "İnşallah çocuklarımız kurtulur. Şampiyonluk ve futbol gibi konuları çizdik, sildik. Büyüklerimiz ne karar verirse saygı duyarız." ifadelerini kullandı.



