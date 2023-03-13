Akhisarspor umutlandı

Akhisarspor, 2 haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla biraz olsun umutlarını artırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Akhisarspor umutlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2023 15:06
 TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır amatöre düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor, 2 haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla biraz olsun umutlarını artırdı.

Grupta 8 maçlık yenilgi serisinin ardından deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Osmaniyespor'la oynaması gereken karşılaşmadan 3 puan alan Akhisar, dün evinde Bitexen Sapanca Gençlikspor'u da 1-0 mağlup etti. 

Puanını 20'ye çıkaran Akhisarspor'da cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulda 3 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey'in yerine Özay Alkan göreve seçilmişti. Devre arasında kadrosu büyük oranda dağılan yeşil-siyahlılarda Başkan Alkan, maçın ardından, "Sahada isimlerin oynamadığını 11 tane aslan gösterdi. İnandık, başardık. Taraftarımızın desteklerinden dolayı bu anlamlı galibiyeti onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı..
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery