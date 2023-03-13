Akhisarspor umutlandı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır amatöre düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor, 2 haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla biraz olsun umutlarını artırdı.



Grupta 8 maçlık yenilgi serisinin ardından deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Osmaniyespor'la oynaması gereken karşılaşmadan 3 puan alan Akhisar, dün evinde Bitexen Sapanca Gençlikspor'u da 1-0 mağlup etti.



Puanını 20'ye çıkaran Akhisarspor'da cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulda 3 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey'in yerine Özay Alkan göreve seçilmişti. Devre arasında kadrosu büyük oranda dağılan yeşil-siyahlılarda Başkan Alkan, maçın ardından, "Sahada isimlerin oynamadığını 11 tane aslan gösterdi. İnandık, başardık. Taraftarımızın desteklerinden dolayı bu anlamlı galibiyeti onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı..

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