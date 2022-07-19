Akdeniz'de Zinedine Ferhat yarışı

Daha önce de birçok kez Türk takımlarının gündemine gelen Zinedine Ferhat'ın yeni takımı kısa süre içerisinde belli olacak.



Alanyaspor 'a çok yakın olan Cezayirli futbolcu için Antalyaspor da devreye girdi.



L'Equipe'in haberine göre 30 Haziran'da serbest kalan oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam edecek. Alanyaspor, transferi bitirmeye çok yakın olsa da Antalyaspor'un da devreye girmesi sonucunda transferin henüz sonuçlanmadığı aktarılmakta.



Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'un da Zinedine Ferhat'ı kadroya katmak istediği ifade edilmekte.





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