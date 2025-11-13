13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Akanji'den geleceği için mesaj

Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili "Inter'e çok iyi uyum sağladım. Şu andaki durum itibarıyla Inter'de kalmak istiyorum." dedi.

calendar 13 Kasım 2025 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Akanji'den geleceği için mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili konuştu.

Akanji, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni ortama uyum sağlamanın en zor kısmı çocukların her şeyini ayarlamak ama biz iyi uyum sağladık. Hala halletmemiz gereken bazı şeyler var ama her şey yolunda gidiyor. Takıma çok iyi uyum sağladım. Her şey yolunda gidiyor. Şu anda ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz." dedi.

İsviçreli savunma oyuncusu, "Manchester City'den veda etmeden ayrıldınız. Geri dönebilir misiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Veda yemeği düzenledim, çok güzeldi. Henüz personele veda etmedim ama gelecek yaz neler olacağını kim bilir. Şu andaki durum itibarıyla Inter'de kalmak istiyorum." yanıtını verdi.


Inter ve Manchester City arasında yapılan anlaşma göre, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Manuel Akanji, Inter'e transferinin ardından İtalyan ekibinde 13 maçta süre buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.