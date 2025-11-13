Akanji'den geleceği için mesaj

Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili konuştu.
Akanji, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni ortama uyum sağlamanın en zor kısmı çocukların her şeyini ayarlamak ama biz iyi uyum sağladık. Hala halletmemiz gereken bazı şeyler var ama her şey yolunda gidiyor. Takıma çok iyi uyum sağladım. Her şey yolunda gidiyor. Şu anda ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz." dedi.
İsviçreli savunma oyuncusu, "Manchester City'den veda etmeden ayrıldınız. Geri dönebilir misiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Veda yemeği düzenledim, çok güzeldi. Henüz personele veda etmedim ama gelecek yaz neler olacağını kim bilir. Şu andaki durum itibarıyla Inter'de kalmak istiyorum." yanıtını verdi.
Inter ve Manchester City arasında yapılan anlaşma göre, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Manuel Akanji, Inter'e transferinin ardından İtalyan ekibinde 13 maçta süre buldu.
Akanji, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni ortama uyum sağlamanın en zor kısmı çocukların her şeyini ayarlamak ama biz iyi uyum sağladık. Hala halletmemiz gereken bazı şeyler var ama her şey yolunda gidiyor. Takıma çok iyi uyum sağladım. Her şey yolunda gidiyor. Şu anda ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz." dedi.
İsviçreli savunma oyuncusu, "Manchester City'den veda etmeden ayrıldınız. Geri dönebilir misiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Veda yemeği düzenledim, çok güzeldi. Henüz personele veda etmedim ama gelecek yaz neler olacağını kim bilir. Şu andaki durum itibarıyla Inter'de kalmak istiyorum." yanıtını verdi.
Inter ve Manchester City arasında yapılan anlaşma göre, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Manuel Akanji, Inter'e transferinin ardından İtalyan ekibinde 13 maçta süre buldu.