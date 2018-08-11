Hollanda Ligi'nin ilk haftasında, Johan Cruijff Arena'da'i konuk etti. Ajax, favori çıktığı karşılaşmada beraberliği zor kurtardı ve sahadan'lik beraberlikle ayrıldı.Heracles, 84. dakikada Peterson ile 1-0 öne geçerken Ajax, 88. dakikada Matias de Light ile eşitlik sayısını buldu. Uzatma dakikalarında yoğun bir baskı kuran Ajax, skoru değiştiremedi ve maç 1-1 sona erdi.Ajax, hafta içinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Standard Liege'i konuk edecek. Hollanda Ligi'nin 2. haftasında da deplasmanda Venlo ile karşılaşacak. Heracles ise Den Haag'ı sahasında ağırlayacak.