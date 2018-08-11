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Ajax, sahasında lige kötü başladı!

Hollanda Ligi'nin ilk haftasında Ajax, sahasında konuk ettiği Heracles ile 1-1 berabere kalarak lige puan kaybı ile başladı.

Kaynak: Sporx.com
Ajax, sahasında lige kötü başladı!
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11 Ağustos 2018 21:42
Hollanda Ligi'nin ilk haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Heracles'i konuk etti. Ajax, favori çıktığı karşılaşmada beraberliği zor kurtardı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Heracles, 84. dakikada Peterson ile 1-0 öne geçerken Ajax, 88. dakikada Matias de Light ile eşitlik sayısını buldu. Uzatma dakikalarında yoğun bir baskı kuran Ajax, skoru değiştiremedi ve maç 1-1 sona erdi.

Ajax, hafta içinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Standard Liege'i konuk edecek. Hollanda Ligi'nin 2. haftasında da deplasmanda Venlo ile karşılaşacak. Heracles ise Den Haag'ı sahasında ağırlayacak.

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