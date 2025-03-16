Ajax - Alkmaar maçında kazanan yok!

Hollanda Ligi'nde Ajax ile AZ Alkmaar arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax - Alkmaar maçında kazanan yok!
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16 Mart 2025 20:55
Hollanda Ligi'nin 26. haftasında Ajax, sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Amsterdam Arena'daki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

AZ Alkmaar, 52. dakikada Zico Buurmeester ile öne geçti. Ajax'a 1-1'lik eşitliği getiren golü 58. dakikada Anton Gaaei attı. AZ Alkmaar, 83. dakikada Ibrahim Sadiq ile bu kez 2-1 öne geçti. Ajax, Oliver Edvardsen'in 85. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Ajax'ta ilk golü atan Gaaei, AZ Alkmaar'da ise Alexandre Penetra 74. dakikada kırmızı kart gördüler.

Bu sonucun ardından Ajax 64, AZ Alkmaar 44 puana yükseldi.

Ajax, ligin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. AZ Alkmaar, bu kez Nijmegen deplasmanına gidecek.

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