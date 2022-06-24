





Rusya'dan Lokomotiv Moskova'nın 2.5 milyon euro teklif ettiği Ahmetcan konusunda Trabzonspor'un beklentisi en az 5-6 milyon Euro ve sonraki satıştan pay.

Trabzonspor'da şampiyonluk sürecinde takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.Almanya'dan Bild'in haberine göre; Wolfsburg Ahmetcan Kaplan'ı yakından takip ediyor. 19 yaşındaki Ahmetcan için 'süper yetenek' vurgusu yapılırken, geleceğinin çok parlak olduğu ve şampiyonluk sezonunda Trabzonspor formasıyla 13 lig maçına çıktığı belirtildi.