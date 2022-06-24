Trabzonspor'da şampiyonluk sürecinde takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.
Almanya'dan Bild'in haberine göre; Wolfsburg Ahmetcan Kaplan'ı yakından takip ediyor. 19 yaşındaki Ahmetcan için 'süper yetenek' vurgusu yapılırken, geleceğinin çok parlak olduğu ve şampiyonluk sezonunda Trabzonspor formasıyla 13 lig maçına çıktığı belirtildi.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ
Almanya'dan Bild'in haberine göre; Wolfsburg Ahmetcan Kaplan'ı yakından takip ediyor. 19 yaşındaki Ahmetcan için 'süper yetenek' vurgusu yapılırken, geleceğinin çok parlak olduğu ve şampiyonluk sezonunda Trabzonspor formasıyla 13 lig maçına çıktığı belirtildi.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ