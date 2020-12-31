Ahmet Nur Çebi'nin son sağlık durumu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'nin son sağlık durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2020 17:47
İkinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasından bu yana hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Öncellikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim. Kovid-19 nedeniyle tedavi görmeye başladığım andan itibaren arayan, mesaj atan ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çebi, "Kovid-19 pandemisiyle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu uğurda hayatlarını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Karşılamak üzere olduğumuz 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için