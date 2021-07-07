Ahmet Nur Çebi'nin 'İmza parası' alerjisi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geldiği günden bu yana imza parası konusunda taviz vermemeye çalıştığı için birçok transfer gerçekleşmedi.

Haber; Milliyet
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Ahmet Nur Çebi'nin 'İmza parası' alerjisi!
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07 Temmuz 2021 11:16
Transferde attığı her adımına dikkat ederek kulübü maddi ve manevi zarara uğratmamak için kılı kırk yararak ilerleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden beri imza parası konusunda taviz vermemeye çalıştı. Birçok transfer bu nedenle gerçekleşmedi.

Son olarak, Diego Costa'da da olduğu gibi, daha önce Kalinic, Mandzukic ve Hulk gibi isimleri bu yüzden almayan Çebi'nin, asla ve asla imza parası adı altında bir parayı vermeyeceğini yönetim kurulu toplantılarında dile getirdiği aktarıldı. Bosman kuralından sonra menajerlerin, "Böyle bir oyuncuyu bonservisle almaya kalksanız çok paranız giderdi" diyerek kulüplerden istediği imza parasına karşı direnen Beşiktaş Başkanı'nın, onun yerine bonuslar teklif ettiği vurgulandı.

İmza parasının emek harcanmadan alınan bir para olduğunu her fırsatta söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanının, onun yerine performansa dayalı bonuslar teklif ederek hem futbolcudan verim almaya çalıştığı hem de paranın boşa gitmesine engel olduğu belirtildi.

Aboubakar'da tuttu

Son olarak Aboubakar'dan böyle bir verim alan Beşiktaş Yönetimi'nin, Diego Costa'da da aynı taktiği uyguladığı bildirildi. İmza parasını, oyuncuların yıllık ücretlerinin içine, bonuslar şekilde koymaya çalışan Ahmet Nur Çebi'nin, Diego Costa'yı da bu şartlarda almaya çalıştığı öğrenildi.



 

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