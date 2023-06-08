Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e: 'Malları satıyor!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına ve Florya projesi sorusuna yanıt verdi.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri:
"Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli.
Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz."
"KULÜBÜN MALLARINI SATIYORLAR"
"Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik."
İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri:
"Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli.
Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz."
"KULÜBÜN MALLARINI SATIYORLAR"
"Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik."
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