Ahmet Çalık'ın adı Konya'da yaşatılacak

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın ismi, Karatay Belediyesinin ilçeye kazandırdığı parka verildi.



Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konya'da hüzün sürüyor. Şehirdeki dijital panolarda, merhum futbolcunun fotoğrafı "rahmetle ve duayla" yazısıyla sergileniyor.



Spor camiasının yanı sıra öğrencisinden esnafına kadar her kesimden insanın yas tuttuğu kentte Karatay Belediyesi, Çalık'ın adının yaşatılması için çalışma başlattı.



Belediye Meclisi, kent merkezinde yapımı süren 31 bin metrekare büyüklükteki "yeşil kuşak" parkına Ahmet Çalık'ın adını vermeyi kararlaştırdı.



Yeşil alanları, tartan pist yürüyüş yolu, kafeterya, suni çim sahası ve dinlenme alanlarıyla park, şehir sakinlerine hizmet verecek.



İnşallah buralarda nice Ahmet Çalık'lar çıkacaktır"



Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, Konyaspor'un değerli bir oyuncusunu kaybetmesiyle büyük acı yaşadıklarını söyledi.



Çalık'ın sevilen bir kişilik olduğuna değinen Kılca, "Ahmet, herkesi üzerek gitti. Anısını ölümsüzleştirmek için Akabe Mahallemizdeki 9 bin metrekaresi tamamlanan toplamda 31 bin metrekarelik bu parka Karatay Belediyesi olarak 'Ahmet Çalık' ismini verme kararı aldık." ifadelerini kullandı



Kılca, parkın spor kompleksleriyle gençlerin hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Çocuk oyun grubu, halı sahası, basketbol sahaları da var. İnşallah buralarda nice Ahmet Çalık'lar çıkacaktır." dedi.



Mahalle sakini gençlerden Mücahit Acıbadem de futbolcunun ölüm haberini duyduğunda çok büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Belediye çok güzel bir iş yapmış, unutulmayacak. Ahmet Çalık ismini yaşatacak. İnşallah buradaki spor komplekslerinden daha nice Ahmet Çalık'lar çıkar. Futbolcu olmayı çok istedim ancak olmadı ama gençlerden Ahmet'ler çıkar inşallah." diye konuştu.



Doğuş Mahallesi'nden gelen gençlerden birinin Kılca'ya "Bizim mahalledeki yapılan parka da Ahmet Çalık'ın adını verebilir misiniz?" diye seslenmesi çevredekileri duygulandırdı.





İLGİLİ VİDEO